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04:35 (мск), источник: Интерфакс

Пол Верховен получил премию «Сезар» за фильм «Она»

Джордж Клуни стал обладателем почетной статуэтки за выдающийся вклад в кинематограф.

Источник: Reuters

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Картина Пола Верховена «Она» получила статуэтку «Сезар» как лучший фильм 2016 года, сообщается в воскресенье в официальном твиттере французской национальной кинопремии. Изабель Юппер, исполнившая главную роль в этой ленте, названа лучшей актрисой.

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Британская социальная драма «Я, Дэниел Блейк» Кена Лоуча признана лучшим зарубежным фильмом. Ксавье Долан получил награду за режиссуру и монтаж в ленте «Это всего лишь конец света», а Гаспар Ульель — статуэтку за лучшую мужскую роль за работу в этом же фильме.

Также Французская академия кинематографических искусств и техники вручила «Почетного Сезара» американскому актеру и режиссеру Джорджу Клуни — за выдающийся вклад в киноискусство.

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