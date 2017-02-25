Пол Верховен получил премию «Сезар» за фильм «Она»
Джордж Клуни стал обладателем почетной статуэтки за выдающийся вклад в кинематограф.
Джордж Клуни стал обладателем почетной статуэтки за выдающийся вклад в кинематограф.
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Картина Пола Верховена «Она» получила статуэтку «Сезар» как лучший фильм 2016 года, сообщается в воскресенье в официальном твиттере французской национальной кинопремии. Изабель Юппер, исполнившая главную роль в этой ленте, названа лучшей актрисой.
Британская социальная драма «Я, Дэниел Блейк» Кена Лоуча признана лучшим зарубежным фильмом. Ксавье Долан получил награду за режиссуру и монтаж в ленте «Это всего лишь конец света», а Гаспар Ульель — статуэтку за лучшую мужскую роль за работу в этом же фильме.
Также Французская академия кинематографических искусств и техники вручила «Почетного Сезара» американскому актеру и режиссеру Джорджу Клуни — за выдающийся вклад в киноискусство.