Пол Верховен получил премию «Сезар» за фильм «Она»

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Картина Пола Верховена «Она» получила статуэтку «Сезар» как лучший фильм 2016 года, сообщается в воскресенье в официальном твиттере французской национальной кинопремии. Изабель Юппер, исполнившая главную роль в этой ленте, названа лучшей актрисой.

Forbes: в 2017 году стоимость одной статуэтки «Оскар» составляет порядка $700

Британская социальная драма «Я, Дэниел Блейк» Кена Лоуча признана лучшим зарубежным фильмом. Ксавье Долан получил награду за режиссуру и монтаж в ленте «Это всего лишь конец света», а Гаспар Ульель — статуэтку за лучшую мужскую роль за работу в этом же фильме.

Также Французская академия кинематографических искусств и техники вручила «Почетного Сезара» американскому актеру и режиссеру Джорджу Клуни — за выдающийся вклад в киноискусство.