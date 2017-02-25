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10:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Новый дворец единоборств на 1,5 тысячи человек построят в Хабаровске через год

Стоимость спортивного комплекса «Самбо» составит около 800 млн рублей.

Капсулу в основание будущего краевого дворца единоборств «Самбо» заложили вчера в Хабаровске. Спортивный комплекс должен быть построен уже в 2018 году, а его примерная стоимость оценивается в 800 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Местом для закладки капсулы была выбрана площадка в районе улицы Шевчука. В закладке приняли участие заместитель секретаря совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, президент всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, губернатор края Вячеслав Шпорт и бронзовый призер первенства страны по самбо Юлия Мартынова.

«В нашем регионе самбо занимаются более 2,5 тысяч человек. Сильные школы созданы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Только за последние годы в крае подготовлено более ста спортсменов-разрядников, 26 мастеров спорта России и один мастер спорта России международного класса», — приводит слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Краевой дворец единоборств «Самбо» планируется построить до февраля 2018 года — к моменту проведения в Хабаровске чемпионат России по боевому самбо. В дворце будет находиться универсальный зал, специализированный снарядный зал для единоборств, тренажерный зал, зал восточных единоборств, зал борьбы. Во дворце единоборств расположатся также тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал, столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.

Напомним, что в Хабаровском крае проходит форум «Дни самбо на Дальнем Востоке».

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