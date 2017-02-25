Хабаровские сотрудники МЧС устроили флешмоб на льду

Пожарные, спасатели и сотрудники других подразделений Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю вышли на коньках на лед с флагами страны, МЧС России, края, чтобы привлечь внимание жителей и гостей Хабаровска к вопросам безопасности жизнедеятельности и здоровому образу жизни. Вместе с ними на лед вышли и члены их семьи, поддерживая «здоровую» позицию. Невольным участникам мероприятия были вручены памятки и подарено хорошее настроение.

В МЧС России уделяется большое внимание физической подготовке. Такие мероприятия проходят в разных городах России.