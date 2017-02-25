Житель Иркутска задержал грабителя, напавшего на девушку
Руководство МУ МВД Иркутска поощрит Сергея Клепикова.
Руководство МУ МВД Иркутска поощрит Сергея Клепикова.
Житель Иркутска Сергей Клепиков задержал грабителя, напавшего на 22-летнюю девушку. В
21 февраля около 18.00 на улице Академика Курчатова на студентку напал неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил потерпевшую и сорвал золотую серьгу, после чего попытался скрыться.
«В момент преступного посягательства рядом проходил 45-летний иркутянин Сергей Клепиков. Мужчина, услышав крики о помощи, не раздумывая, побежал вслед за злоумышленником. Спустя минуту работник иркутского государственного университета догнал и удерживал подозреваемого до приезда сотрудников полиции», — сообщил в
Прибывшие на место происшествия полицейские доставили злоумышленника в ближайший отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина.
В настоящее время оперативники проверяют его на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний. Граждан, пострадавших от его действий, полиция просит обращаться в ОВД по телефонам: 02 (102 — с мобильного).