Житель Иркутска задержал грабителя, напавшего на девушку

Житель Иркутска Сергей Клепиков задержал грабителя, напавшего на 22-летнюю девушку. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что гражданин догнал и удерживал злоумышленника до приезда полиции. Руководство МУ МВД Иркутска приняло решение поощрить Сергея Клепикова за активную гражданскую позицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

21 февраля около 18.00 на улице Академика Курчатова на студентку напал неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил потерпевшую и сорвал золотую серьгу, после чего попытался скрыться.

«В момент преступного посягательства рядом проходил 45-летний иркутянин Сергей Клепиков. Мужчина, услышав крики о помощи, не раздумывая, побежал вслед за злоумышленником. Спустя минуту работник иркутского государственного университета догнал и удерживал подозреваемого до приезда сотрудников полиции», — сообщил в пресс-службе.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили злоумышленника в ближайший отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина.

В настоящее время оперативники проверяют его на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний. Граждан, пострадавших от его действий, полиция просит обращаться в ОВД по телефонам: 02 (102 — с мобильного).