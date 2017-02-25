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07:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Метель, туман и усиление ветра ожидают казахстанцев в субботу

В трех областях Казахстана в субботу ожидается низовая метель, в остальных регионах Казахстана — туман и сильный ветер.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Туман, гололед, низовая метель и усиление ветра прогнозируются на большей части Казахстана в субботу, 25 февраля, сообщил «Казгидромет».

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15−20 м/с.

В Карагандинской, Жамбылской областях местами — туман, гололед, усиление ветра 15−23 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18−23 м/с, порывы 28 м/с.

В Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях — местами туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед, днем усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской областях — местами туман, в Кызылординской местами ожидается гололед.

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