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08:31 (мск), источник: Tengrinews

Сменился директор национального телеканала «Казахстан»

В системе АО «РТРК «Казахстан» произведен ряд кадровых назначений.

Источник: Tengrinews

В системе АО «РТРК «Казахстан» снова произведен ряд кадровых назначений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт компании. Директором Национального телеканала «Казахстан» назначен Ашимов Аскар Турганбаевич.

Он в разные годы работал в должностях директора Атырауского филиала АО «РТРК «Казахстан», главного режиссера Национального телеканала «Казахстан». Прежний директор телеканала «Казахстан» Агыбаев Жанахмет Жанибекович, который проработал в этой должности несколько месяцев, назначен директором Атырауского областного филиала.

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Также прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления Общества по развитию регионов Искакова Ильяса Башаровича и Утегалиева Досымбека Конысбековича, ранее занимавшего должность Генерального директора ТОО «Республиканское радио».

Напомним, что Досымбек Утегалиев приступил к работе в конце 2016 года. Решением Совета директоров АО «РТРК «Казахстан» от 24 февраля 2017 года генеральным директором ТОО «Республиканское радио» назначен Мади Манатбек. Мади Манатбек в 2012—2013 годах занимал должность заместителя Председателя Правления АО «РТРК «Казахстан» по производству.

ТОО «Республиканское радио» является дочерней организацией АО «РТРК «Казахстан» и осуществляет деятельность по радиовещанию, объединив в своем составе четыре радиоканала Казахское радио, «Шалқар», «Астана» и радио «Classic». Также обновилось руководство Дирекции регионального развития АО «РТРК «Казахстан». Директором стал Дюсенов Арсений Кенесович, который руководил Акмолинским и Восточно-Казахстанским филиалом АО «РТРК «Казахстан».

Напомним, что 9 февраля текущего года председателем правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» был назначен Ерлан Карин. На этом посту он сменил Кемелбека Ойшыбаева.

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