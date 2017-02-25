Сменился директор национального телеканала «Казахстан»

Он в разные годы работал в должностях директора Атырауского филиала АО «РТРК «Казахстан», главного режиссера Национального телеканала «Казахстан». Прежний директор телеканала «Казахстан» Агыбаев Жанахмет Жанибекович, который проработал в этой должности несколько месяцев, назначен директором Атырауского областного филиала.

В системе АО «РТРК «Казахстан» снова произведен ряд кадровых назначений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт компании. Директором Национального телеканала «Казахстан» назначен Ашимов Аскар Турганбаевич.

Также прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления Общества по развитию регионов Искакова Ильяса Башаровича и Утегалиева Досымбека Конысбековича, ранее занимавшего должность Генерального директора ТОО «Республиканское радио».

Напомним, что Досымбек Утегалиев приступил к работе в конце 2016 года. Решением Совета директоров АО «РТРК «Казахстан» от 24 февраля 2017 года генеральным директором ТОО «Республиканское радио» назначен Мади Манатбек. Мади Манатбек в 2012—2013 годах занимал должность заместителя Председателя Правления АО «РТРК «Казахстан» по производству.

ТОО «Республиканское радио» является дочерней организацией АО «РТРК «Казахстан» и осуществляет деятельность по радиовещанию, объединив в своем составе четыре радиоканала Казахское радио, «Шалқар», «Астана» и радио «Classic». Также обновилось руководство Дирекции регионального развития АО «РТРК «Казахстан». Директором стал Дюсенов Арсений Кенесович, который руководил Акмолинским и Восточно-Казахстанским филиалом АО «РТРК «Казахстан».

Напомним, что 9 февраля текущего года председателем правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» был назначен Ерлан Карин. На этом посту он сменил Кемелбека Ойшыбаева.