Иммиграционная служба задержала Мохаммеда Али-младшего в аэропорту Флориды

Сообщается, что Мохаммед Али-младший вместе с матерью прилетел с Ямайки. После приземления их задержали для беседы, во время которой, в частности, интересовались, являются ли они мусульманами. Адвокат Мохаммеда Али также рассказал, что его клиента спрашивали о его происхождении и месте рождения.

«Для семьи Али совершенно очевидно, что это напрямую связано с попытками Дональда Трампа выдворить мусульман из Соединенных Штатов», — заявил адвокат Крис Мансини.