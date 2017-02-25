Иммиграционная служба задержала Мохаммеда Али-младшего в аэропорту Флориды
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Сотрудники иммиграционной службы на несколько часов задержали сына легендарного боксера Мохаммеда Али в аэропорту
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Сотрудники иммиграционной службы на несколько часов задержали сына легендарного боксера Мохаммеда Али в аэропорту
Сообщается, что Мохаммед
«Для семьи Али совершенно очевидно, что это напрямую связано с попытками Дональда Трампа выдворить мусульман из Соединенных Штатов», — заявил адвокат Крис Мансини.
Мохаммед