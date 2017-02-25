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07:45 (мск), источник: Интерфакс

Иммиграционная служба задержала Мохаммеда Али-младшего в аэропорту Флориды

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Сотрудники иммиграционной службы на несколько часов задержали сына легендарного боксера Мохаммеда Али в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, пишет в пятницу The Hill.

Источник: Reuters

Сообщается, что Мохаммед Али-младший вместе с матерью прилетел с Ямайки. После приземления их задержали для беседы, во время которой, в частности, интересовались, являются ли они мусульманами. Адвокат Мохаммеда Али также рассказал, что его клиента спрашивали о его происхождении и месте рождения.

«Для семьи Али совершенно очевидно, что это напрямую связано с попытками Дональда Трампа выдворить мусульман из Соединенных Штатов», — заявил адвокат Крис Мансини.

Мохаммед Али-младший — мусульманин, он родился в Филадельфии и имеет американский паспорт, отмечает The Hill.

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