В субботу по Украине будет идти дождь со снегом

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +2 …- 4 градуса, днем -1 … + 6 градусов, на Закарпатье +2 … + 7 градусов. В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью и днем -3 …- 8 градусов.

В субботу, 25 февраля, в Украине ожидается дождь со снегом. Об этом в пятницу, 24 февраля сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0 …- 2 градуса, днем +2 … + 4 градуса. В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0 …- 2 градуса, днем +3 … + 5 градусов. В Сваляве ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1 …- 3 градуса, днем +3 … + 5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +3 …- 3 градуса, днем 0 … + 5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололед, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем 0 … + 7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем осадки, местами сильные, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем +1 … + 8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь с мокрым снегом, ветер западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем +1 … + 7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +2 … + 7 градусов, днем +5 … + 10 градусов. В Ялте ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью +5 … + 7 градусов, днем +8 … + 10 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 1 градус, днем +1 … + 3 градуса.