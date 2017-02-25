Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Стало известно, как отреагировал Трамп на смерть Чуркина
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
07:36 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В субботу по Украине будет идти дождь со снегом

В субботу, 25 февраля, в Украине ожидается дождь со снегом. Об этом в пятницу, 24 февраля сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

Источник: Nbnews.com.ua

В субботу, 25 февраля, в Украине ожидается дождь со снегом. Об этом в пятницу, 24 февраля сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +2 …- 4 градуса, днем -1 … + 6 градусов, на Закарпатье +2 … + 7 градусов. В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью и днем -3 …- 8 градусов.

Читайте также
Электричество для киевлян подорожает с 1 марта

В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0 …- 2 градуса, днем +2 … + 4 градуса. В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0 …- 2 градуса, днем +3 … + 5 градусов. В Сваляве ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1 …- 3 градуса, днем +3 … + 5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +3 …- 3 градуса, днем 0 … + 5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололед, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем 0 … + 7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем осадки, местами сильные, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем +1 … + 8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь с мокрым снегом, ветер западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем +1 … + 7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +2 … + 7 градусов, днем +5 … + 10 градусов. В Ялте ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью +5 … + 7 градусов, днем +8 … + 10 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 1 градус, днем +1 … + 3 градуса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+16°
полупрозрачная облачность
755 мм рт. ст.
нормальное
88 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
В субботу по Украине будет идти дождь со снегом
США отказались искать связь между штабом президента и Россией
CNN, NYT и Politico не пустили на брифинг в Белом доме
ЕСПЧ обязал Россию ответить по освобождению Дадина до 27 февраля
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
СМИ заявили об обеспокоенности властей Чехии за жизнь посла КНДР
Венесуэла потеряла право голоса на Генассамблее ООН из-за долгов
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь