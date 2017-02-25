В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

По традиции это событие было отмечено передачей символического ключа от города королю Момо — персонажу, который воплощает образ хозяина праздника. На столь ответственную роль специальное жюри ежегодно выбирает высокого и тучного мужчину из нескольких десятков претендентов.

Главной интригой торжественной церемонии стал вопрос об участии в ней мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы — бывшего пастора евангелической церкви, вступившего в должность в январе

Главной интригой торжественной церемонии стал вопрос об участии в ней мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы — бывшего пастора евангелической церкви, вступившего в должность в январе

Негативное отношение градоначальника к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах, широко обсуждалось в бразильском обществе в последние недели. На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо вручал именно мэр, но Кривелла нарушил традицию. После долгих колебаний и противоречивых заявлений о возможности своего участия новый градоначальник не появился на открытии карнавала.

Поскольку о решении мэра стало известно в последний момент, церемония передачи ключа королю Момо началась с пятичасовым опозданием. Все это время освещающие карнавал журналисты, артисты и музыканты оркестра муниципальной гвардии, которые по традиции исполняют гимн города в момент открытия праздника, ждали появления градоначальника. В итоге вместо мэра ключ от города королю Момо вручила министр культуры муниципального правительства Нилсемар Ногейра.