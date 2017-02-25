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07:57 (мск), источник: ТАСС

В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Официальное открытие карнавала состоялось в пятницу в Рио-де-Жанейро.

Источник: AP 2017

По традиции это событие было отмечено передачей символического ключа от города королю Момо — персонажу, который воплощает образ хозяина праздника. На столь ответственную роль специальное жюри ежегодно выбирает высокого и тучного мужчину из нескольких десятков претендентов.

Главной интригой торжественной церемонии стал вопрос об участии в ней мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы — бывшего пастора евангелической церкви, вступившего в должность в январе
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Негативное отношение градоначальника к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах, широко обсуждалось в бразильском обществе в последние недели. На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо вручал именно мэр, но Кривелла нарушил традицию. После долгих колебаний и противоречивых заявлений о возможности своего участия новый градоначальник не появился на открытии карнавала.

Поскольку о решении мэра стало известно в последний момент, церемония передачи ключа королю Момо началась с пятичасовым опозданием. Все это время освещающие карнавал журналисты, артисты и музыканты оркестра муниципальной гвардии, которые по традиции исполняют гимн города в момент открытия праздника, ждали появления градоначальника. В итоге вместо мэра ключ от города королю Момо вручила министр культуры муниципального правительства Нилсемар Ногейра.

Другим новшеством стало место проведения церемонии. Если в последние годы она проходила напротив здания мэрии Рио-де-Жанейро, то в этот раз открытие карнавала было организовано непосредственно на самбодроме «Маркиз де Сапукаи» — вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам.

Именно это сооружение, спроектированное в 1980-е гг. знаменитым бразильским архитектором Оскаром Нимейером, служит сценой для центрального события праздника, которое прославило Рио-де-Жанейро на весь мир
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Речь идет о конкурсе — параде школ самбы, которые по аналогии с футбольными командами делятся на лиги. Представители высшей Специальной лиги — всего 12 школ самбы — в ближайшие дни будут в очередной раз бороться за званием победителя карнавала. Оценивать выступление каждого коллектива будет жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.

Школы Специальной лиги выйдут на самбодром в воскресенье и понедельник, а в пятницу и субботу там проходят шествия коллективов категории «А». Результаты голосования будут известные в день официального завершения карнавала. Речь идет о так называемой пепельной среде, которая совпадает с началом католического Великого поста и в этом году приходится на 1 марта. Однако шесть школ самбы, получившие наиболее высокие оценки судей, смогут еще раз показать свое искусство на самбодроме — 4 марта там пройдет так называемый парад победителей.

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