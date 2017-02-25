Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
07:48 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Папа Римский предсказывает мировую войну из-за пресной воды

По словам понтифика, новая мировая война может начаться из-за нехватки пресной воды.

Источник: Telegraf.com.ua

Папа Римский Франциск выразил опасение, что нехватка пресной воды может привести к новому мировому конфликту. Об этом он заявил в ходе конференции, посвященной правовым аспектам доступа к водным ресурсам.

«Право на воду является определяющим для выживания человека и будущего человечества. И я спрашиваю себя, не движемся ли мы в сторону большой мировой войны из-за воды», — сказал понтифик.

По данным ООН, в настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% людей в мире, доступа к чистой воде лишены 783 миллиона жителей планеты. К середине ХXI века численность живущих при постоянной нехватке воды превысит 4 миллиарда человек.

«Цифры, опубликованные ООН, не могут оставить нас равнодушными. Каждый день тысяча детей погибает от болезней, связанных с водой. Зараженная вода потребляется миллионами людей каждый день. Нужно остановиться и повернуть ситуацию вспять. К счастью, это не является невозможным, однако это срочное дело», — подчеркнул Папа Римский.

Папа Римский предупреждает об опасности распространения популизма Понтифик призвал политиков, ученых, верующих и крупных предпринимателей объединить свои усилия, чтобы довести до народа мысль о необходимости охраны источников и обеспечить доступ к чистой воде как можно большему числу людей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страны мира, в которых лучше родиться мужчиной (Фото)
США отказались искать связь между штабом президента и Россией
CNN, NYT и Politico не пустили на брифинг в Белом доме
ЕСПЧ обязал Россию ответить по освобождению Дадина до 27 февраля
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
СМИ заявили об обеспокоенности властей Чехии за жизнь посла КНДР
Венесуэла потеряла право голоса на Генассамблее ООН из-за долгов
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь