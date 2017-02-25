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08:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Лондонские активисты нашли в захваченном особняке архив Горбачев-фонда

Сквоттеры обнаружили документы Горбачев-фонда, основанного бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, в захваченном ими особняке напротив Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: РИА "Новости"

Семиэтажное здание, которое принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману аль-Джасми, захватили активисты группы «Автономная нация анархистов-либертарианцев», вселяющейся в недвижимость класса люкс, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных.

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Ранее в особняке, расположенном по адресу Букингейм-гейт, 19, располагался офис Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association), одним из клиентов которой был Горбачев.

Сквоттерам, по данным Guardian, удалось найти архив Горбачев-фонда. В их руках, в частности, оказались конфиденциальные письма за подписью бывшего советского лидера. Бумаги архива включают письма различным транснациональным корпорациям с просьбой профинансировать инициативы фонда. При этом в документах также имеются отказы со стороны компаний Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels.

В пятницу суд предписал выселить активистов из здания после того, как владельцы заявили, что их присутствие угрожает безопасности резиденции британской королевы. В конце января сквоттеры участвовали в захвате лондонского особняка российского миллиардера Андрея Гончаренко, приставы выгнали их оттуда в начале февраля.

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