Лондонские активисты нашли в захваченном особняке архив Горбачев-фонда

Семиэтажное здание, которое принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману аль-Джасми, захватили активисты группы «Автономная нация анархистов-либертарианцев», вселяющейся в недвижимость класса люкс, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных.

Ранее в особняке, расположенном по адресу Букингейм-гейт, 19, располагался офис Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association), одним из клиентов которой был Горбачев.

Сквоттерам, по данным Guardian, удалось найти архив Горбачев-фонда. В их руках, в частности, оказались конфиденциальные письма за подписью бывшего советского лидера. Бумаги архива включают письма различным транснациональным корпорациям с просьбой профинансировать инициативы фонда. При этом в документах также имеются отказы со стороны компаний Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels.

В пятницу суд предписал выселить активистов из здания после того, как владельцы заявили, что их присутствие угрожает безопасности резиденции британской королевы. В конце января сквоттеры участвовали в захвате лондонского особняка российского миллиардера Андрея Гончаренко, приставы выгнали их оттуда в начале февраля.