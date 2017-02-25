Лондонские активисты нашли в захваченном особняке архив Горбачев-фонда
Сквоттеры обнаружили документы
Сквоттеры обнаружили документы
Семиэтажное здание, которое принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману
Ранее в особняке, расположенном по адресу
Сквоттерам, по данным Guardian, удалось найти архив
В пятницу суд предписал выселить активистов из здания после того, как владельцы заявили, что их присутствие угрожает безопасности резиденции британской королевы. В конце января сквоттеры участвовали в захвате лондонского особняка российского миллиардера Андрея Гончаренко, приставы выгнали их оттуда в начале февраля.