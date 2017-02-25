На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на отколовшейся льдине
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Около 20
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Около 20
«В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20
Отмечается, что в район происшествия выдвинулись спасатели из центральной спасательной станции села Охотское. Из
Как сообщалось, 17 февраля в том же районе с оторвавшейся от припая льдины спасатели с помощью вертолета сняли семерых
это тупость ? или жадность?