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08:26 (мск), источник: Интерфакс

На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на отколовшейся льдине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Около 20 рыбаков-любителей находятся, по предварительным данным, на льдине, отколовшейся от припая в Охотском море в акватории на юге Сахалина, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в район происшествия выдвинулись спасатели из центральной спасательной станции села Охотское. Из Южно-Сахалинска выехала дежурная смена спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС им. В. А. Полякова с необходимым снаряжением, а также оперативная группа ГУ МЧС. К спасательной операции привлечены 13 человек и 7 единиц техники.

Как сообщалось, 17 февраля в том же районе с оторвавшейся от припая льдины спасатели с помощью вертолета сняли семерых рыбаков-любителей.

Пресс-служба также напоминает, что неоднократно сообщала о том, что выход на припай опасен и призывала рыбаков не выходить на лед.

Комментарии
5
SHEF
ну, ты их каждый день поторяешь..
это тупость ? или жадность?
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А Б
Тупость и жадность этих рыбаков продолжает удивлять каждый год. Только граждане РФ могут быть настолько глупыми, чтобы из года в год повторять одни и те же ошибки.
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ЯГУАР
Этих рыбаков каждый год не по одному разу уносит в море! Неужели у них брат Митька умирает, ушицы просит. А может они от голода помирают, что им ихняя жизнь не дорога?!
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