На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на отколовшейся льдине

«В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в район происшествия выдвинулись спасатели из центральной спасательной станции села Охотское. Из Южно-Сахалинска выехала дежурная смена спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС им. В. А. Полякова с необходимым снаряжением, а также оперативная группа ГУ МЧС. К спасательной операции привлечены 13 человек и 7 единиц техники.

Как сообщалось, 17 февраля в том же районе с оторвавшейся от припая льдины спасатели с помощью вертолета сняли семерых рыбаков-любителей.