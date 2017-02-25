Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
В Украине назвали условия по Крыму Москве
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
09:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане пройдет всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе»

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские школьники примут участие во всероссийской акции «Сделаем вместе» и получат шанс выиграть путевки в международные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

15 марта в России в рамках партийного проекта «Единой России» «Экология России» стартует акция по проведению в школах всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!». Урок будет состоять из серии экологических мероприятий и конкурсов. Участие в экологической акции примут миллионы российских школьников. В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились уже 35 регионов, в том числе и Татарстан. Победители получат путевки в международные лагеря «Артек» и «Орленок».

«Экологическое воспитание надо начинать со школы — воздействовать на взрослое население всегда гораздо сложнее. Это очень правильно, что вот так массово, системно берутся за образовательные организации. В рамках открытого экологического урока для детей придуманы интересные формы: всевозможные конкурсы, соревнования, игры, также школьникам будет предложено самим провести экологические уроки», — приводит слова заместителя председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасии Исаевой пресс-служба партии.

В марте и апреле в Татарстане в рамках акции пройдут сразу несколько просветительских мероприятий, экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом.

«Школьники узнают, что может служить для вторичной переработки, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. В рамках региональной недели работы депутатов мы собираемся привлечь парламентариев для участия в нашей акции», — сказал координатор направления «Экологическое образование» партпроекта «Единой России» «Экология России» Геннадий Онищенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Студенты Чистополя продемонстрировали таланты на фестивале «Весенняя капель»
Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»
ЕСПЧ обязал Россию ответить по освобождению Дадина до 27 февраля
Активисты обнаружили архив Горбачев-фонда в лондонском особняке
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на льдине
Washington Post: Окружение Трампа опровергает в СМИ связи с РФ
Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь