В Татарстане пройдет всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе»

15 марта в России в рамках партийного проекта «Единой России» «Экология России» стартует акция по проведению в школах всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!». Урок будет состоять из серии экологических мероприятий и конкурсов. Участие в экологической акции примут миллионы российских школьников. В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились уже 35 регионов, в том числе и Татарстан. Победители получат путевки в международные лагеря «Артек» и «Орленок».

«Экологическое воспитание надо начинать со школы — воздействовать на взрослое население всегда гораздо сложнее. Это очень правильно, что вот так массово, системно берутся за образовательные организации. В рамках открытого экологического урока для детей придуманы интересные формы: всевозможные конкурсы, соревнования, игры, также школьникам будет предложено самим провести экологические уроки», — приводит слова заместителя председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасии Исаевой пресс-служба партии.

В марте и апреле в Татарстане в рамках акции пройдут сразу несколько просветительских мероприятий, экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом.