В Красноярске выбирают талисман для волейбольной команды «Енисей»

«Мы хотим создать талисман волейбольного клуба “Енисей” или, как его еще называют, маскот. Этот веселый зверь внесет больше позитива в атмосферу игры, и, надеемся, понравится и взрослым болельщикам, и детям», — сообщили в клубе.

Дизайнеры подготовили три варианта. Первый — бурый медведь, символизирующий с виду доброго, но опасного хищника, живущего в тайге Красноярья. Воплощает силу, мощь и храбрость. Второй — красный волк, такой же хитрый и коварный, как лисица, такой же храбрый и свирепый, как волк. И третий — ирбис, или снежный барс. В Красноярском крае, по подсчетам зоологов, их может обитать всего 60−65 особей. Этот царственный зверь — символ силы и благородства, олицетворение грациозности.

Болельщиков приглашают до 15 марта проголосовать за понравившийся талисман в группе клуба в соцсети. Уже в начале следующего сезона, первую же игру, планируется провести в компании с маскотом.