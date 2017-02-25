Школьница из Новосибирска спасла тонущего мальчика и была награждена

Девочка одержала победу и была награждена в номинации «Дети-герои».

В мае прошлого года тогда еще девятилетняя Полина увидела, что в водохранилище города упал человек. Никого из взрослых людей поблизости не было и Полина бросилась на помощь тонущему мальчику. Место в воде, куда упал двухлетний мальчик, было довольно глубокое- более 2 метров.

Девочка одной рукой держалась за пирс, а другой схватила малыша и начала тянуть на берег. В итоге, обхватив мальчика двумя руками, Полине удалось вытащить его на берег.