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09:31 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Школьница из Новосибирска спасла тонущего мальчика и была награждена

В Новосибирске фонд социально-культурных инициатив наградил ученицу третьего класса, Полину Кузину за то, что она вытащила из воды трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс- служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Девочка одержала победу и была награждена в номинации «Дети-герои».

В мае прошлого года тогда еще девятилетняя Полина увидела, что в водохранилище города упал человек. Никого из взрослых людей поблизости не было и Полина бросилась на помощь тонущему мальчику. Место в воде, куда упал двухлетний мальчик, было довольно глубокое- более 2 метров.

Девочка одной рукой держалась за пирс, а другой схватила малыша и начала тянуть на берег. В итоге, обхватив мальчика двумя руками, Полине удалось вытащить его на берег.

Такие премии фонд социально-культурных инициатив вручает детям и молодежи, которые бесстрашно и от чистого сердца помогают людям, попавшим в беду, или если сами пережили тяжелые и трудные ситуации в жизни. За три года существования премии награды получили уже 385 лауреатов.

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