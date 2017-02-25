Представители ТЦ Мега и Икея в Уфе опровергли сообщение об обрушении крыши
ТЦ Мега и Икея были закрыты 24 февраля по техническим причинам. Об этом сообщила
ТЦ Мега и Икея были закрыты 24 февраля по техническим причинам. Об этом сообщила
Напомним, ТЦ Мега и Икея были закрыты 24 февраля. В СМИ просочилась противоречивая информация о том, что в Икее возникли проблемы с кровлей
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«Безопасность наших посетителей и сотрудников является главным приоритетом нашей работы, поэтому руководством центра было принято решение приостановить работу центра», — говорится в сообщении