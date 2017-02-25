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09:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Представители ТЦ Мега и Икея в Уфе опровергли сообщение об обрушении крыши

ТЦ Мега и Икея были закрыты 24 февраля по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба компании IKEA Centres Russia, которая является управляющей компанией торговых центров Мега в России.

Напомним, ТЦ Мега и Икея были закрыты 24 февраля. В СМИ просочилась противоречивая информация о том, что в Икее возникли проблемы с кровлей из-за чрезмерного количества снега на ней. После ряда публикаций о возможном обрушении крыши в ТЦ Мега и Икея туда даже прибыли спасатели. К счастью, худшие опасения не подтвердились. Как пояснили в Службе спасения 112, спасатели исследовали несущие конструкции зданий и не выявили каких-либо опасных повреждений.

В пресс-службе компании сообщили, что закрытие торгового центра было связано с увеличением снеговой нагрузки на кровлю выше среднего, которое возникло из-за усиления ветровой нагрузки и повышения температуры воздуха.

«Безопасность наших посетителей и сотрудников является главным приоритетом нашей работы, поэтому руководством центра было принято решение приостановить работу центра», — говорится в сообщении пресс-службы Икеи.

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