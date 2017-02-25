Горы блинов и карнавальное веселье привлекли хабаровчан на празднование Масленицы
Жители города рассказали, почему они вышли провожать зиму.
Жители города рассказали, почему они вышли провожать зиму.
Хабаровск, 25 февраля, AmurMedia.
Веселые хороводы, соблюдение традиций, массовые гулянья и горы блинов привлекают хабаровчан в праздновании Масленицы. Почему горожане вышли в этот морозный день праздновать смену времен года, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Февральские ветра не остановили большинство горожан от того, чтобы выйти на улицы для веселого празднования Масленицы. Не исключением стал и жилмассив «Волочаевский городок», жители которого собрались вместе с детьми, родными и друзьями. По мнению Ольги, пришедшей на праздник с внуком, проводы зимы — это один из самых лучших праздников, на который стоит идти непременно с детьми.
— Эта карнавальная кутерьма — самое прекрасное для меня. Тут и игры, наши, народные, и маски забавные, и общение. Все вместе отвлекаются от забот, хоть на
Для некоторых причины праздновать, однако, совсем иные.