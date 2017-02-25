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09:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Горы блинов и карнавальное веселье привлекли хабаровчан на празднование Масленицы

Жители города рассказали, почему они вышли провожать зиму.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 февраля, AmurMedia.

Веселые хороводы, соблюдение традиций, массовые гулянья и горы блинов привлекают хабаровчан в праздновании Масленицы. Почему горожане вышли в этот морозный день праздновать смену времен года, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Февральские ветра не остановили большинство горожан от того, чтобы выйти на улицы для веселого празднования Масленицы. Не исключением стал и жилмассив «Волочаевский городок», жители которого собрались вместе с детьми, родными и друзьями. По мнению Ольги, пришедшей на праздник с внуком, проводы зимы — это один из самых лучших праздников, на который стоит идти непременно с детьми.

— Эта карнавальная кутерьма — самое прекрасное для меня. Тут и игры, наши, народные, и маски забавные, и общение. Все вместе отвлекаются от забот, хоть на чуть-чуть, чтобы повеселиться. И корни наши не забываются старинные, пусть и языческие даже, — уверена Ольга.

Для некоторых причины праздновать, однако, совсем иные. Кто-то, к примеру, просто любит горы блинов на праздник. Другие же приходят за песнями и плясками. Подробности — в видео-блице.

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