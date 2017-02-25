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12:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Гватемале открылась клиника, построенная уфимским врачом

В Гватемале открылась клиника, построенная уфимским врачом. Виктория Валикова рассказала «Вестям» о том, как в течение всего времени стройки ее поддерживали люди со всего света.

Клиника на краю мира — так в российских и зарубежных СМИ называют медицинское учреждение, построить которое год назад в Гватемале взялась врач из Уфы Виктория Валикова. Преодолев все испытания, медик добилась своего — накануне состоялось официальное открытие построенной на общественные деньги больницы. Теперь местные жители смогут получать здесь качественную медицинскую помощь.

По словам Виктории, строили здание волонтеры с разных уголков земли и жители местной деревни. Денег за работу никто не просил. Лекарства сюда доставляются из далекой Башкирии, регионов России и даже из-за рубежа. Как признается врач, без спонсорской поддержки реализовать амбициозный проект было бы невозможно.

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