В Гватемале открылась клиника, построенная уфимским врачом

Клиника на краю мира — так в российских и зарубежных СМИ называют медицинское учреждение, построить которое год назад в Гватемале взялась врач из Уфы Виктория Валикова. Преодолев все испытания, медик добилась своего — накануне состоялось официальное открытие построенной на общественные деньги больницы. Теперь местные жители смогут получать здесь качественную медицинскую помощь.

По словам Виктории, строили здание волонтеры с разных уголков земли и жители местной деревни. Денег за работу никто не просил. Лекарства сюда доставляются из далекой Башкирии, регионов России и даже из-за рубежа. Как признается врач, без спонсорской поддержки реализовать амбициозный проект было бы невозможно.