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09:45 (мск), источник: Вести Приморье

Новые дамбы построят в Приморье

Работа по защите территории Приморья от наводнений не останавливается. В планах руководства края — строительство новых дамб, заявил губернатор Владимир Миклушевский.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, глава Приморья подчеркнул, что после ликвидации первых последствий прошлогоднего тайфуна и оказания оперативной помощи гражданам была начата работа по расчистке русел рек.

«Мы приступили к расчистке русел рек, потому что в них в ходе наводнения нанесло различный мусор — деревья, камни, песок. Были возвращены в прежние границы русла, которые поменяли направление, вплотную приблизившись к домам людей и создав угрозу их безопасности», — отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор акцентировал, что важным мероприятием в преддверие весенних паводков является берегоукрепление.

«Естественно продолжаем заниматься берегоукреплением, крупным скальником отсыпаем берега, чтобы весенний паводок или какое-либо другое чрезвычайное происшествие не привели к разрушительным последствиям. Кроме того, восстанавливаем гидротехнические сооружения, получившие повреждения в ходе тайфуна, ну и, конечно, в планах — строить новые дамбы. Например, Уссурийск и Дальнереченск, где эти мероприятия были выполнены, в прошлом году практически не пострадали», — заявил глава края.

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