Новые дамбы построят в Приморье
Работа по защите территории Приморья от наводнений не останавливается. В планах руководства края — строительство новых дамб, заявил губернатор Владимир Миклушевский.
Работа по защите территории Приморья от наводнений не останавливается. В планах руководства края — строительство новых дамб, заявил губернатор Владимир Миклушевский.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
«Мы приступили к расчистке русел рек, потому что в них в ходе наводнения нанесло различный мусор — деревья, камни, песок. Были возвращены в прежние границы русла, которые поменяли направление, вплотную приблизившись к домам людей и создав угрозу их безопасности», — отметил Владимир Миклушевский.
Губернатор акцентировал, что важным мероприятием в преддверие весенних паводков является берегоукрепление.
«Естественно продолжаем заниматься берегоукреплением, крупным скальником отсыпаем берега, чтобы весенний паводок или