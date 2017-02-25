Новые дамбы построят в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, глава Приморья подчеркнул, что после ликвидации первых последствий прошлогоднего тайфуна и оказания оперативной помощи гражданам была начата работа по расчистке русел рек.

«Мы приступили к расчистке русел рек, потому что в них в ходе наводнения нанесло различный мусор — деревья, камни, песок. Были возвращены в прежние границы русла, которые поменяли направление, вплотную приблизившись к домам людей и создав угрозу их безопасности», — отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор акцентировал, что важным мероприятием в преддверие весенних паводков является берегоукрепление.