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09:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run прошел на Русском острове

Владивосток, 25 февраля, PrimaMedia.

Международный владивостокский ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run прошел 25 февраля по акватории бухты Новик на Русском острове.

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40
фотографий
40
фотографий

В забегах на 5, 10 или 21,1 км по замерзшему морю пробежались сотни бегунов из 38 российских городов и семи зарубежных стран — Австралии, Украины, Великобритании, Китая, Южной Кореи, Японии и США. Самые эмоциональные и яркие моменты события — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

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