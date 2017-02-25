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12:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Ледовые катки в Волгограде закрыли из-за раннего прихода весны

Погодные условия в Волгограде привели к закрытию ледовых катков еще до календарного окончания зимы, сообщает ВДТВ.

В город-герой пришла ранняя весна, что отрицательно сказалось на ледовом покрытии открытых катков.

Однако специалисты утверждают, что нынешний зимний сезон оказался рекордным: холода установились рано, благодаря чему катки действовали более 2 месяцев. Это рекорд по времени действия катков за последние 5 лет.

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