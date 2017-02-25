Ледовые катки в Волгограде закрыли из-за раннего прихода весны
Погодные условия в Волгограде привели к закрытию ледовых катков еще до календарного окончания зимы, сообщает ВДТВ.
Погодные условия в Волгограде привели к закрытию ледовых катков еще до календарного окончания зимы, сообщает ВДТВ.
В
Однако специалисты утверждают, что нынешний зимний сезон оказался рекордным: холода установились рано, благодаря чему катки действовали более 2 месяцев. Это рекорд по времени действия катков за последние 5 лет.