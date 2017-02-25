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11:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В краевой столице действует штормовое предупреждение

Праздничные выходные выдались очень ветреными. И такая погода сохранится еще пару дней.

В краевой столице действует штормовое предупреждение. К ветру, с усилением до 23 метров в секунду, добавляются и ливни. В целом по краю ветер в эти дни достаточно сильный. В горной части региона скорость будет достигать 25−28 метров в секунду.

На Черноморском побережье порывы слабее, но волнение на море будет довольно сильным. В горах сохраняется опасность схода лавин.

Зато тепло. В целом на Кубани дневная температура, по прогнозам синоптиков, составит 8−13 градусов тепла, в ночные часы от минус 1 до плюс 4. В воскресенье же столбики термометров не поднимутся выше 10 тепла. Местами сильные дожди.

— Такая нестабильная погода, можно сказать плохая и дождливая, связана с достаточно мощным циклоном, расположившимся над европейской частью России и связанными с ним фронтальными разделами, — рассказал Андрей Бондарь, начальник Краснодарского гидрометцентра.

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