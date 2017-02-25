Самые необычные имена, которые встречаются в Казахстане

В Казахстане законодательство не регламентирует имена, которые можно давать детям и родители порой дают своим чадам довольно необычные имена, передает NUR.KZ.

Так, некоторые дети носят такие имена, как Меркурий, Космос, Огнеслав, Скай, Будда-Александр, Джаз, Дельфина и Византия.

А некоторые родители дали своим отпрыскам вот такие имена: Нью-Йорк, Атланта, Рим, Астана, Казахстан, Зидан, Зинедин, Диего, Марадонна, Пеле, Серхио, Лионель Месси, Роналдо, Икер, Саммит, Олимпиада, Азиада, Сайлау, Бәйтерек, Ёлка, НурАбиНаз, Ева-Арабелла, Бауыржанмомыш, Дильнозалидия, Бобырбек, Акпантокпантураркожа, Балтагүл, Тракторгүл, Принц, Жанымсол, Антиятульхади.

Отметим, что в мире также часто можно встретить необычные имена.

Так, американская семья из Нового Орлеана при рождении трех девочек-близнецов назвала их Му, Ву и Гу.

Долгое время во Франции существовала династия, у которой не было фамилии, ее заменял набор цифр 1792.

Недавно в США семья назвала своих детей Аппендицитом, Ларингитом, Тонзиллитом, Перитонитом и Менингитом.

А на Гавайских островах ребенка назвали Напу-Амо-Хала-Она-Она-Анека-Вехи-Вехи-Она-Хивеа-Нена-Вава-Кехо-Онка-Кахе-Хеа-Леке-Еа-Она-Ней-Нана-Ниа-Кеко-Оа-Ога-Ван-Ика-Ванао.