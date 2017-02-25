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10:43 (мск), источник: Informburo.kz

Министерство по делам религий ответило на критику о захоронениях в пантеоне

Комитет по делам религий отреагировал на критику в соцсетях по поводу захоронений мусульман и христиан на территории Национального пантеона.

Источник: Informburo.kz

Комитет по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества выразил собственное мнение по поводу Национального пантеона, сообщает ведомство на своей официальной странице в ВКонтакте. В социальных сетях развернулось обсуждение мнения исламоведа Кайрата Жолдыбайулы относительно Национального пантеона. Теолог утверждает, что захоронение мусульман вместе с христианами может привести к межнациональный розни. В этом он усматривает нарушение законов шариата.

Источник: Informburo.kz

Жолдыбайулы приводит в пример слова великих исламских учёных, согласно которым в случае, если мусульманина похоронят с иноверцами, его нужно перезахоронить на мусульманском кладбище.

«Если завтра на могилы людей, исповедовавших другие религии, придут пить водку, то как отреагируют мусульмане? Это нарушение не только шариата, но и казахских традиций», — заявляет исламовед.

Источник: Informburo.kz

По этому поводу Комитет по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества высказал собственную позицию на страницах соцсетей.

«Мы живём в демократическом обществе, в котором каждый вправе иметь и выражать своё мнение по вопросам общественной жизни. Свобода слова и совести гарантированы Конституцией. В то же время каждый, кто берётся публично рассуждать на религиозную тематику, должен сначала прочувствовать ответственность перед обществом, частью религиозного сообщества, интересы которого он хочет защищать. Искренне желая сделать пользу, но при этом оперируя необъективной информацией, делая предвзятые оценки, руководствуясь популизмом, можно очень тяжело повлиять на развитие отношений в обществе», — утверждают в комитете.

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Так, вопреки утверждению автора, в пантеоне предусматривается раздельное, секторальное захоронение последователей разных религий. По архитектурному замыслу различные секторы разделены между собой. При этом при принятии решения о погребении учитываются волеизъявление умершего (погибшего) или пожелание супруга (супруги), близких родственников.

«Если человека, входящего в категорию лиц, удостоенных такого права, или его близких родных не устраивают условия захоронения, то это решается с учётом их пожеланий. Автор категоричен во мнении, что захоронение мусульман вместе с представителями христианских и других религий противоречит шариату и казахским традициям. Однако в обсуждении проекта пантеона участвовали представители разных конфессий, в том числе ислама и христианства. И решение о возможности секторального погребения принималось с учётом их предложений», — пояснили в комитете.

Однако ввиду выделения пантеону большой территории, распределение земли и установка между ними оград, согласно плану работ, ещё полностью не закончены. Запланирована прокладка асфальтной/каменной дороги для людей (пешеходной) и посадка деревьев между мусульманскими и христианскими могилами.

«Заявление автора о возможном употреблении представителями других религий спиртных напитков на территории пантеона может звучать оскорбительно, поскольку, как известно, ни одна религия не призывает к употреблению спиртных, тем более на могилах. К тому же стоит помнить, что пантеон является общественным местом, где употребление алкоголя, как и в других общественных местах, преследуется по закону. Казахстан является светским, демократическим государством, не делающим различия по религиозным или этническим признакам между своими гражданами. В этой связи пантеон, где будут захоронены граждане разных вероисповеданий, является в своём роде символом единства народа Казахстана», — заключили в ведомстве.

Следует упомянуть, что права быть захороненным в пантеоне удостаиваются лишь граждане, внёсшие существенный вклад в развитие Республики Казахстан. Пантеон находится в 17 км от Астаны возле существующего мавзолея Кабанбай батыра. Проект пантеона ещё не утверждён. Тем не менее захоронения на территории пантеона уже ведутся. Первым из мусульман здесь был похоронен депутат Мажилиса Парламента РК Орал Мухамеджанов, а первым из христиан — бывший аким Акмолинской области Сергей Дьяченко.

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Министерство по делам религий ответило на критику о захоронениях в пантеоне
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