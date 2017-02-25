В Челябинской области отремонтируют более тысячи лифтов
Замена и ремонт более тысячи лифтов запланированы в 2017 году, сообщают в
Замена и ремонт более тысячи лифтов запланированы в 2017 году, сообщают в
Масштабную замену и модернизацию лифтов проведут в тринадцати муниципальных образованиях Челябинской области, по большей части в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Озерске, Снежинске, Златоусте, Копейске, Трехгорном и Троицке. Работы будут выполнены за счёт средств южноуральцев, собранных в фонд капремонта.
«Срок службы лифта составляет 25 лет.