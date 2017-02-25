В Челябинской области отремонтируют более тысячи лифтов

Масштабную замену и модернизацию лифтов проведут в тринадцати муниципальных образованиях Челябинской области, по большей части в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Озерске, Снежинске, Златоусте, Копейске, Трехгорном и Троицке. Работы будут выполнены за счёт средств южноуральцев, собранных в фонд капремонта.

«Срок службы лифта составляет 25 лет. Лифтов-долгожителей в Челябинской области свыше 6 тысяч, 1,5 тысячи из них будут отремонтированы в ближайшую трёхлетку, в том числе 1020 — в 2017 году», — рассказывает глава минстроя Виктор Тупикин.