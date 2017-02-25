Алматы грозят серьезные паводки

Оказаться в воде этой весной может пол-Алматы, пугает телеканал. Сильнее всего могут пострадать, как и раньше, нижние районы мегаполиса, особенно микрорайон Алгабас.

Житель Алгабаса Ернар Ахметжанов с тревогой ждет весну. В микрорайоне построили арычную систему. Но мужчина опасается, что воды будет много и арыки не справятся.

По словам алматинца, в 2016 году подтопило многие жилые дома, пострадало имущество. Спасатели рекомендуют жителям домов, расположенных вдоль русел рек или там, где нет арыков, заранее подготовить водоотводную канаву и запастись мешками с песком.

Начальник отдела благоустройства акимата Алатауского района Ергали Махамбетов поясняет, что не во всех районах города есть арычная сеть: «Имеются места, где арычных сетей нет. Они в Шаныраке есть, в Карасу есть, в микрорайоне Курылысшы такие места имеются».

По прогнозу «Казгидромета», в марте ожидаются осадки выше нормы в предгорных и горных районах.