На побережье Филиппин выбросило тушу мохнатого монстра

После недавнего землетрясения огромную белую тушу неизвестного животного нашли на побережье, сообщает Daily Mail.

Фотографии быстро распространились по социальным сетям, а пользователи начали строить предположения о том, кем могло быть это чудовище. Некоторые пользователи сравнивали его с летающим бизоном из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», другим он напомнил дракона из «Бесконечной истории». Третьи сравнили его с мифическим Трунко, наполовину белым медведем, а наполовину китом.