На побережье Филиппин выбросило тушу мохнатого монстра

После недавнего землетрясения огромную белую тушу неизвестного животного нашли на побережье, сообщает Daily Mail.
Фотографии быстро распространились по социальным сетям, а пользователи начали строить предположения о том, кем могло быть это чудовище. Некоторые пользователи сравнивали его с летающим бизоном из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», другим он напомнил дракона из «Бесконечной истории». Третьи сравнили его с мифическим Трунко, наполовину белым медведем, а наполовину китом.
Монстра окрестили глобстером.
Но местные ученые быстро развеяли тайну, назвав истинное происхождения монстра. Тушей оказался двухтонный кит. Вероятнее всего, две недели назад животное попало под винт крупного корабля, а белый цвет и так называемые волосы — это результат разложения.