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11:43 (мск), источник: Моя Планета

На побережье Филиппин выбросило тушу мохнатого монстра

Гигантское волосатое морское чудовище выбросило на берег Филиппин. Пляж в местечке Кагдианао стал центром притяжения местных жителей, они стекаются туда, чтобы посмотреть и сделать селфи с тушей морского монстра.

После недавнего землетрясения огромную белую тушу неизвестного животного нашли на побережье, сообщает Daily Mail.

Фотографии быстро распространились по социальным сетям, а пользователи начали строить предположения о том, кем могло быть это чудовище. Некоторые пользователи сравнивали его с летающим бизоном из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», другим он напомнил дракона из «Бесконечной истории». Третьи сравнили его с мифическим Трунко, наполовину белым медведем, а наполовину китом.

Монстра окрестили глобстером.

Но местные ученые быстро развеяли тайну, назвав истинное происхождения монстра. Тушей оказался двухтонный кит. Вероятнее всего, две недели назад животное попало под винт крупного корабля, а белый цвет и так называемые волосы — это результат разложения.

Комментарии
2
TURBODED
сравнили с мифическим Трунко... это обычная украинская подводная лодка...
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Сергей Саморуков
Так и рождаются мифы ...которые потом превращаются в часть религии . Т.е. НЕЗНАНИЕ и НЕПОНИМАНИЕ процесса называют Божьей волей .
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