Больше пива, меньше мяса: От каких продуктов отказываются украинцы из-за роста цен

В прошлом году панические настроения украинцев пошли на спад. «Наблюдалась стабилизация, и потребители вернулись в магазины», — констатирует генеральный директор группы компаний «Ультра» (сети одежды Baldinini, Levi’s, Pierre Cardin, Lagerfeld и Guess) Андрей Макаров. Магазины отказались от существенных рисков и распродали основную массу коллекций одежды и обуви во время сезона. Как ранее писал 112.ua, в прошлом году на 30−40% выросла посещаемость ресторанов, активизация наблюдалась и в продовольственных магазинах.

Стабилизацию ситуации в рознице впервые за два последних года зафиксировали в 2016 г. Розничный товарооборот за прошлый год увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, свидетельствуют данные Госслужбы статистики. В номинальном выражении в прошлом году реализовано товаров и услуг на сумму 1,2 трлн грн. Для примера: в 2015 г. товарооборот сократился на 20,5%, тогда как в 2014 г. — на 8,6%. То есть до предвоенных показателей нам еще очень и очень далеко.

Расходы покупателей в магазинах растут. В январе розничный товарооборот вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственной службы статистики. Самую высокую активность со стороны потребителей зафиксировали в Сумской (на 9,7%), Кировоградской (на 8,6%), Винницкой (на 7,7%), Николаевской (на 7,5%), Киевской (на 6,7%) областях и в Киеве (на 7,7%).

Об улучшении потребительских настроений в прошлом году свидетельствуют и исследования компании GfK Ukraine. Соответствующий индекс в декабре 2016 г. вырос на 9,7 пункта по сравнению с ноябрем и достиг показателя 57,1 (максимум — 200).

Например, индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 14 пунктов — до 57,3, а индекс целесообразности больших покупок — на 4,7 пункта, до 63,5.

«В декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем больше всего вырос индекс ожиданий развития экономики в следующие пять лет, что может свидетельствовать о восстановлении доверия к власти. Значение этого индекса достигло максимума за последние два года», — говорится в сообщении компании.

Потребители перестали паниковать и согласны больше тратить из-за стабилизации экономической ситуации в стране: существенных курсовых колебаний в прошлом году не наблюдалось, а большинство работодателей повысили заработные платы своим сотрудникам на 10−15%. Экономисты с экранов телевизоров и страниц СМИ неоднократно заявляли, что худшие времена позади. Это и мотивировало украинцев приобрести новые ботинки, юбку и не отказывать себе в лакомстве.

Цены растут, приходится экономить.

Покупатели хоть и чаще стали ходить по магазинам, но пересмотрели свой рацион. По данным Государственной службы статистики, за девять месяцев прошлого года продажи рыбы и морепродуктов в Украине сократились на 10% (до 46,5 тыс. т), мяса и птицы — на 3,4% (160 тыс. т), плавленных и кисломолочных сыров — на 3,5% (57,5 тыс. т), кондитерских изделий — на 1,1% (100 тыс. т). На этом фоне на 0,3% выросли продажи хлебобулочных изделий (330 тыс. т), свежих овощей — на 7% (340 тыс. т), пива — на 10% (53,6 млн дал). Более свежих данных пока нет, но они, вероятнее всего, несущественно отличаются от среднегодовых. «Украинцы действительно отказываются от более дорогих, часто импортных продуктов питания и переориентируются на более дешевые», — констатирует старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. Совладелец продовольственных сетей «Космос» и «Таврия-В» Борис Музалев подтверждает, что потребители отдают предпочтение недорогим продуктам: крупам, маслу, хлебу, макаронным изделиям и пр. В то же время покупатели отказываются от дорогой импортной продукции.

Пересматривать свой рацион потребителей вынуждает рост цен на товары и услуги, которые в прошлом году подорожали в среднем на 15%. Сейчас продукты питания дорожают более высокими темпами. По данным главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, за последние три месяца говядина подорожала на 11 грн, а свинина — на 5,3 грн за 1 кг. Картошка выросла в цене на 30%, морковь — на 18% за 1 кг. Белый хлеб за три месяца подорожал на 10%, а черный — на 8%.

До конца этого года существенных изменений ситуации наблюдаться не будет. Многие украинские работодатели уже заявили, что не планируют существенно повышать заработные платы до конца текущего года. Это значит, что потребители вынуждены будут еще больше экономить. Розница приспосабливается к новому тренду. Например, большая часть ассортимента — продукция либо низкого, либо высокого ценового сегментов. В Украине повторится тенденция 2009 г. Тогда приобрести посудомоечную машину, комбайн или одежду среднего ценового сегмента было практически невозможно. Потребителям предлагали недорогой товар невысокого качества.

Андрей Корнеев.