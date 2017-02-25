Побег пермского робота с полигона оказался рекламной акцией

Напомним, летом представители компании «Промобот» рассказали журналистам, что инженер оставил машину самостоятельно отрабатывать манёвры на площадке, при этом забыл запереть ворота.

История, которая привлекла внимание российских и зарубежных СМИ, принесла своим создателям победу в крупном национальном конкурсе «Серебряный лучник». Это национальная премия, учреждённая в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью.