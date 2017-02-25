Побег пермского робота с полигона оказался рекламной акцией
Побег робота с испытательного полигона оказался рекламной акцией.
Побег робота с испытательного полигона оказался рекламной акцией.
Напомним, летом представители компании «Промобот» рассказали журналистам, что инженер оставил машину самостоятельно отрабатывать манёвры на площадке, при этом забыл запереть ворота.
История, которая привлекла внимание российских и зарубежных СМИ, принесла своим создателям победу в крупном национальном конкурсе «Серебряный лучник». Это национальная премия, учреждённая в 1997 году
Компания «Промобот», разработчик «сбежавшей» машины, получила приз в номинации «Продвижение технологий будущего». Итогом