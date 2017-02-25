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18:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

Побег пермского робота с полигона оказался рекламной акцией

Побег робота с испытательного полигона оказался рекламной акцией.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, летом представители компании «Промобот» рассказали журналистам, что инженер оставил машину самостоятельно отрабатывать манёвры на площадке, при этом забыл запереть ворота.

История, которая привлекла внимание российских и зарубежных СМИ, принесла своим создателям победу в крупном национальном конкурсе «Серебряный лучник». Это национальная премия, учреждённая в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью.

Компания «Промобот», разработчик «сбежавшей» машины, получила приз в номинации «Продвижение технологий будущего». Итогом PR-кампании стала не только всемирная слава, но и более 100 предзаказов, появление новых клиентов и дилеров за рубежом.

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