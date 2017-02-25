Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля
В последний день недели на большей части территории страны ожидаются осадки и порывистый ветер, информирует Гидромет.
В последний день недели на большей части территории страны ожидаются осадки и порывистый ветер, информирует Гидромет.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, днем на большей части территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики предупреждают о слабом гололеде, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный,
Ночью столбики термометров будут колебаться от 0 до -6 градусов, днем воздух прогреется до −1… +4 градусов.
Подготовил Вадим Шундалов.