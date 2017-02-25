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11:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля

В последний день недели на большей части территории страны ожидаются осадки и порывистый ветер, информирует Гидромет.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, днем на большей части территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики предупреждают о слабом гололеде, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, юго-западный 5−10 м/с, порывами достигающий 14 м/с.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 0 до -6 градусов, днем воздух прогреется до −1… +4 градусов.

Подготовил Вадим Шундалов.

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