Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, днем на большей части территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики предупреждают о слабом гололеде, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, юго-западный 5−10 м/с, порывами достигающий 14 м/с.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 0 до -6 градусов, днем воздух прогреется до −1… +4 градусов.

Подготовил Вадим Шундалов.