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17:43 (мск), источник: Моя Планета

Наскальные художники использовали ту же технику, что и Ван Гог

Художественные приемы, использованные Ван Гогом и Жоржем Сера, считались новаторскими в свое время, но недавнее открытие археологов показало, что 38 000 лет назад древние художники использовали похожие методы в своих рисунках.

Источник: Wikipedia

Ученые обнаружили 16 табличек, датируемых ориньякским периодом. На них были изображены лошади, мамонты и туры. Что примечательно, картинки были сделаны серией точек и линики, или по словам археологов, в технике пуантилизма, передает LiveScience.

Современный пуантилизм был придуман в 1880 году Жоржем Сёра и Полем Синьяком. Они разработали технику создания иллюзии большего изображения с помощью маленьких точек. Другие художники, в том числе Камиль Писсарро и Рой Лихтенштейн, последовали их примеру.

Исследователи не первый раз посещают район раскопок в долине реки Везер, но новое открытие их очень удивило. По заявлениям ученых, вновь обнаруженные таблички однажды уже были найдены, но никто их не осматривал и не исследовал. Все находки отправились во французский национальный доисторический музей в Дордоне.

Комментарии
3
А Б
Даже читать правильно и то не научились, а туда же замечания горазды делать.
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Алексей
И какой же "значительно больше" арсенал изобразительных средств был у наскальных художников? Просвети неграмотных.
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А Б
Техника пуантилизма очень сложна и кропотлива. Она сходна по своей декоративности и трудоемкости с мозаикой, поэтому можно сказать, что если известные художники-пуантилисты, названные в сообщении, использовали эту технику сознательно, то их предшественники много тысяч лет назад пользовались ей интуитивно, поскольку арсенал изобразительных средств у них был значительно уже.
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