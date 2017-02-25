Наскальные художники использовали ту же технику, что и Ван Гог

Ученые обнаружили 16 табличек, датируемых ориньякским периодом. На них были изображены лошади, мамонты и туры. Что примечательно, картинки были сделаны серией точек и линики, или по словам археологов, в технике пуантилизма, передает LiveScience.

Современный пуантилизм был придуман в 1880 году Жоржем Сёра и Полем Синьяком. Они разработали технику создания иллюзии большего изображения с помощью маленьких точек. Другие художники, в том числе Камиль Писсарро и Рой Лихтенштейн, последовали их примеру.

Исследователи не первый раз посещают район раскопок в долине реки Везер, но новое открытие их очень удивило. По заявлениям ученых, вновь обнаруженные таблички однажды уже были найдены, но никто их не осматривал и не исследовал. Все находки отправились во французский национальный доисторический музей в Дордоне.