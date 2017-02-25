Ляшко за анекдот про депутатов может остаться без зарплаты

— 24 февраля во время пленарного заседания Верховной Рады Украины народный депутат Олег Ляшко допустил употребление нецензурной лексики, оскорбительных высказываний и непристойных слов… Руководствуясь статьей 16 закона О статусе народного депутата Украины прошу вас отреагировать на данное нарушение, — говорится в депутатском запросе Лещенко первому заместителю регламентного комитета Павлу Пинзеннику.

Депутатский запрос Лещенко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Лещенко, также сообщил, что будет требовать отстранения Ляшко от участия в пяти пленарных заседаний без сохранения зарплаты.

— Посмотрим, на что способен регламентный комитет, — отметил народный депутат.

Напомним, главный радикал страны вчера, 24 февраля, прогулялся по Верховной Раде с камерой, а Факты ICTV записали из «блога» Ляшко 15 цитат.