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11:30 (мск), источник: Ictv.ua

Ляшко за анекдот про депутатов может остаться без зарплаты

Народный депутат Украины Сергей Лещенко обратился в регламентный комитет Рады с просьбой наказать радикала Олега Ляшко за нецензурную лексику.

— 24 февраля во время пленарного заседания Верховной Рады Украины народный депутат Олег Ляшко допустил употребление нецензурной лексики, оскорбительных высказываний и непристойных слов… Руководствуясь статьей 16 закона О статусе народного депутата Украины прошу вас отреагировать на данное нарушение, — говорится в депутатском запросе Лещенко первому заместителю регламентного комитета Павлу Пинзеннику.

Депутатский запрос Лещенко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Лещенко, также сообщил, что будет требовать отстранения Ляшко от участия в пяти пленарных заседаний без сохранения зарплаты.

— Посмотрим, на что способен регламентный комитет, — отметил народный депутат.

Напомним, главный радикал страны вчера, 24 февраля, прогулялся по Верховной Раде с камерой, а Факты ICTV записали из «блога» Ляшко 15 цитат.

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