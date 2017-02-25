Под Саткой пропавшую группу туристов искали четыре отряда спасателей

Найти пропавших друзьям не удалось, и они обратились к работникам парка Зюраткуль, сообщает пресс-служба областного МЧС. К поиску подключились государственные инспекторы и егеря природного парка, работники туристической фирмы. Обследовалась восточная часть склона горы Нургуш. К месту были направлены подразделения Златоустовского, Усть-Катавского и Мобильного поисково-спасательных отрядов областной службы спасения, сотрудники Специализированной и 49-й пожарно-спасательной частей. Были задействованы семь снегоходов. Координатором проведения поисково-спасательных работ стал директор природного парка Зюраткуль. В 10.50 часов потерявшиеся самостоятельно вышли к подножью горы Нургуш. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Работники природного парка привезли их в поселок Зюраткуль к месту стоянки.

В МЧС рекомендуют любой туристической группе зарегистрировать свой маршрут. Сделать это можно по телефону «101» или заполнив форму на сайте.