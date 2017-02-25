В Кишиневе сегодня решат, кто будет представлять страну на Евровидении-2017
В Кишиневе сегодня решат, кто будет представлять страну на Евровидении-2017. В финал национального конкурса вышли восемь певцов и групп.
В Кишиневе сегодня решат, кто будет представлять страну на Евровидении-2017. В финал национального конкурса вышли восемь певцов и групп.
Половину выбрало жюри, вторую — зрители.
За право выступить в Киеве борются SunStroke Project, Диана Брескан, Аурел Киртоакэ, Самир Логин, Валерия Паша, Ethno Republic и сестры Осояну, Маркс и Штефэнец, Вознюк и Вио Греку.
Победитель национального отбора выступит в первом полуфинале и будет конкурировать с представителями Черногории, Финляндии, Грузии, Австралии и других стран.
В прошлом году Молдову представляла Лидия Исак, которая в финал не попала.