В Кишиневе сегодня решат, кто будет представлять страну на Евровидении-2017

Половину выбрало жюри, вторую — зрители.

За право выступить в Киеве борются SunStroke Project, Диана Брескан, Аурел Киртоакэ, Самир Логин, Валерия Паша, Ethno Republic и сестры Осояну, Маркс и Штефэнец, Вознюк и Вио Греку.

Победитель национального отбора выступит в первом полуфинале и будет конкурировать с представителями Черногории, Финляндии, Грузии, Австралии и других стран.

В прошлом году Молдову представляла Лидия Исак, которая в финал не попала.