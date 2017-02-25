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13:28 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе сегодня решат, кто будет представлять страну на Евровидении-2017

В Кишиневе сегодня решат, кто будет представлять страну на Евровидении-2017. В финал национального конкурса вышли восемь певцов и групп.

Источник: Publika.md

Половину выбрало жюри, вторую — зрители.

За право выступить в Киеве борются SunStroke Project, Диана Брескан, Аурел Киртоакэ, Самир Логин, Валерия Паша, Ethno Republic и сестры Осояну, Маркс и Штефэнец, Вознюк и Вио Греку.

Победитель национального отбора выступит в первом полуфинале и будет конкурировать с представителями Черногории, Финляндии, Грузии, Австралии и других стран.

В прошлом году Молдову представляла Лидия Исак, которая в финал не попала.

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