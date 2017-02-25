Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»Президент США обвинил телеканал CNN и газету New York Times в распространении фейковых новостей
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ об ударе РФ по США
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Превратится в необитаемый полуостров»: депутат Рады о Крыме
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил Киев
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
16Скончался Виталий Чуркин
12:35 (мск), источник: Sputnik.by

Присутствие ОМОНа на белорусских улицах минимизируют

Вместо патрулирования улиц сотрудников спецподразделения переориентируют на дополнительные тренировки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Присутствие отряда милиции особого назначения на улицах в ближайшее время минимизируют, заявил в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

«Простое патрулирование на улицах — это избыточная функция для отряда, поэтому в ближайшее время мы ее пересмотрим и минимизируем присутствие ОМОНа в общественных местах», — заявил Шуневич.

Читайте также
Минздрав утвердил обновленные санитарные нормы и правила для объектов общепита

Он отметил, что ОМОН — это своеобразный бренд, олицетворяющий силовой элемент правоохранительных органов. Но без нужды играть этими мускулами, по словам Шуневича, МВД не собирается.

«В повседневной жизни, когда на улицах тихо и спокойно, ОМОН действительно не нужен», — согласился министр.

Спецподразделение должно быть готово выполнить специфическую задачу по наведению порядка в условиях, когда иные средства органов внутренних дел оказываются малоэффективны. А возникновение таких ситуаций не исключено в любой стране мира, в том числе и Беларуси.

Освободившееся время сотрудники ОМОН могли бы, по мнению Шуневича, потратить на дополнительные тренировки, что чтобы быть готовыми оказаться там, где этого потребует обстановка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Взрыв на Скидельском сахарном комбинате: пострадало 5 человек
Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»
В Горбачев-фонде отрицают наличие лондонского архива
НАСА дало оценку утечке аммиака на внешней поверхности МКС
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
Бастрыкин поручил разобраться с избиением медика в Саратове
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь