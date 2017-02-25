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12:50 (мск), источник: Publika.md

25 февраля в республике будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега

Сегодня в Молдове будет облачно, на большей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках около нуля, в Бельцах и Оргееве до плюс одного. В столице до трёх градусов тепла, в Тирасполе и Леова четыре выше ноля. В Комрате и Кагуле плюс пять.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днём ожидается до 11 градусов тепла, ночью плюс один.

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