25 февраля в республике будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега

В Бричанах и Сороках около нуля, в Бельцах и Оргееве до плюс одного. В столице до трёх градусов тепла, в Тирасполе и Леова четыре выше ноля. В Комрате и Кагуле плюс пять.

В ближайшие дни потеплеет. В столице днём ожидается до 11 градусов тепла, ночью плюс один.