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14:11 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии 14-летняя девочка после затянувшейся прогулки вернулась домой

25 февраля стало известно, что юная жительница Стерлитамака по имени Влада, которую родители искали через соцсети, вернулась домой. Об этом рассказала мама девочки Анастасия.

«Спасибо за помощь, она вернулась», — сообщила она.

Напомним, объявление о поисках Влады было опубликовано накануне в стерлитамакских группах соцсетей.

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