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14:21 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии коммунальщики скинули снег на проезжую часть

Любопытный фотофакт появился 24 февраля в группе «Белебей. Газеточка» в соцсети ВКонтакте.

На снимке хорошо видно, как снегоуборочная машина, убирающая снег с обочины дороги, сильной струей рассеивает его над проезжей частью, щедро посыпая также проезжающие автомобили. По словам автора фото, эта сцена была им замечена на участке автотрассы Аксеново-Белебей.

«Аксеново — Белебей. Ладно и так сойдет», — подписал он свою фотографию.

Другие комментаторы предположили, что водитель снегоуборочной машины может быть пьян, либо у него настолько прекрасное настроение, что он решил поделиться им со всем миром вот таким нетривиальным способом.

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