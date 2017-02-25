В Башкирии коммунальщики скинули снег на проезжую часть

На снимке хорошо видно, как снегоуборочная машина, убирающая снег с обочины дороги, сильной струей рассеивает его над проезжей частью, щедро посыпая также проезжающие автомобили. По словам автора фото, эта сцена была им замечена на участке автотрассы Аксеново-Белебей.

«Аксеново — Белебей. Ладно и так сойдет», — подписал он свою фотографию.

Другие комментаторы предположили, что водитель снегоуборочной машины может быть пьян, либо у него настолько прекрасное настроение, что он решил поделиться им со всем миром вот таким нетривиальным способом.