В Башкирии коммунальщики скинули снег на проезжую часть
Любопытный фотофакт появился 24 февраля в группе «Белебей. Газеточка» в соцсети ВКонтакте.
Любопытный фотофакт появился 24 февраля в группе «Белебей. Газеточка» в соцсети ВКонтакте.
На снимке хорошо видно, как снегоуборочная машина, убирающая снег с обочины дороги, сильной струей рассеивает его над проезжей частью, щедро посыпая также проезжающие автомобили. По словам автора фото, эта сцена была им замечена на участке автотрассы
«Аксеново — Белебей. Ладно и так сойдет», — подписал он свою фотографию.
Другие комментаторы предположили, что водитель снегоуборочной машины может быть пьян, либо у него настолько прекрасное настроение, что он решил поделиться им со всем миром вот таким нетривиальным способом.