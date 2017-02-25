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13:06 (мск), источник: Sputnik.md

Откуда у цыганского барона Молдовы «ЗИЛ» Брежнева и «Чайка» Андропова

Барон всех ромов Молдовы Артур Черарь рассказал, откуда у него во дворе появились машины, на которых в советские времена возили руководителей советского государства и партийных бонз.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik, Андрей Петрик. В известном художественном фильме Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», который снимали в Молдове, один из главных персонажей картины «Горицэ-лэутар» украл правительственный «ЗИЛ» у самого генсека КПСС Леонида Брежнева и привез его во двор дома цыганского барона, чтобы вручить в качестве подарка отцу своей будущей невесты.

Естественно, в кино возможно все. Однако у настоящего барона всех ромов Молдовы действительно есть лимузин, на котором в советские времена возили первых лиц советского государства и высшую чиновничью элиту. Более того, в гараже Артура Чераря есть и автомобиль марки «Чайка», на котором в ту же эпоху разъезжали первые секретари в союзных республиках.

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И все же, откуда у реального барона всех ромов Молдовы советские машины представительского класса, на одной из которых возможно ездил сам всесильный глава КГБ, а впоследствии и генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов? Ответ корреспондент Sputnik узнавал из первых уст у Артура Чераря.

«Во времена распада Советского Союза, это 1991−1992 годы, мы приобрели машину “Чайка” в Ялте. Человек, который продал ее нам, утверждал, что это — автомобиль из личного гаража всесильного шефа КГБ и генсека Юрия Андропова. Якобы он ездил на ней из аэропорта в Симферополе в свою правительственную резиденцию в Ялте. Эти машины распродавали на аукционе, когда расформировывался партийный гараж. Так она и досталась мне», — заявил собеседник.

По его словам, второй лимузин марки «ЗИЛ» попал во двор дома барона всех ромов Молдовы из гаража Центрального Комитета Компартии МССР. Артур Черарь подчеркивает, что эта представительская машина не имеет никакого отношения к сюжету известного фильма Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», а Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев в ней никогда не ездил.

«Естественно, Кеосаян предлагал мне сыграть в этом фильме одну из ведущих ролей. Но у меня не получилось, о чем сейчас иной раз жалею. Съемочная группа приехала ко мне в гости как раз на второй день Пасхи, когда у меня был полон дом гостей, в том числе из-за рубежа. Я не мог их оставить одних и вынужден был отказать», — отметил барон всех ромов.

По словам собеседника, его отец Мирча Черарь действительно был одним из признанных баронов Советского Союза. Но ошибочно считать, что он был прототипом персонажа, блистательно сыгранного Сергеем Газаровым. А события, происходящие по сюжету фильма, не имеют ни малейшего намека на жизнь барона всех ромов Молдовы в брежневские времена.

«Однако актер Газаров, игравший роль цыганского барона, блистательно справился со своей задачей. Я не знаю, кто консультировал актера, но роль была сыграна им на самом высшем уровне. Мне очень нравится эта красивая сказка о жизни цыган, и я всегда смотрю ее с удовольствием», — подытожил собеседник.

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