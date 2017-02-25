Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
Многие россияне не узнали о решении ФСБ, связанном с Белоруссией
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Госдеп США сорвал переговоры с представителями Северной КореиГосдепартамент отозвал визу главы отдела американских отношений МИД КНДР Цой Сон Хви (Choe Son Hui)
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Гузеева рассталась с мужем: признание звезды
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
14:59 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе кондуктор высадил из трамвая подростка, у которого кончились деньги

В редакцию портала ProUfu.ru обратилась уфимка Олеся Евченко, которая рассказала, как несправедливо поступил на днях кондуктор трамвая с ее 14-летним сыном Ромой, ехавшим на тренировку.

«В понедельник, 20 февраля, в 16:00 сын сел в трамвай на остановке «Сбербанк» по улице Зорге, чтобы ехать на тренировку до спорткомплекса «Трансгазуфа». В тот день была сильная метель. При посадке в трамвай Роман предъявил кондуктору транспортную карту, на которой, как выяснилось, кончились денежные средства. Но сын об этом не мог знать заранее. В ответ же кондуктор-«мужчина» (не могу назвать его мужчиной в полном смысле слова, без кавычек) высадил Рому на следующей остановке «Южный автовокзал», — рассказала Олеся.

Дело в том, что ее сын Роман Баширов занимается четыре года тяжелой атлетикой. В 12 лет он выполнил норматив кандидата мастера спорта по тяжелой атлетике. Тренирует его бронзовый призер олимпийских игр в Афинах Эдуард Тюкин. Тренировки проходят шесть раз в неделю в разных местах: в спортклубе «Liga Gim», спортзале авиационного института, спорткомплексе «Трансгазуфа».

И вот на сей раз, когда тренер в назначенное время не встретил Романа на остановке, пропустив два трамвая, он забеспокоился и стал звонить мальчику. Рома по телефону объяснил ситуацию и сообщил, что идет пешком на тренировку.

«Конечно, мы все были возмущены происшедшим — и тренер, и мы, родители. На следующий день с утра я оставила свою жалобу по телефону “горячей линии” МУЭТ. Но по опыту своих знакомых знаю, что редко руководство какой-либо организации реагирует должным образом на подобные происшествия. Тем не менее, как мне сообщили, кондуктор ни в коем случае не имел права высаживать ребенка из транспорта. Его действия не поддаются никакой логике! Мой сын — не хулиган, воспитанный мальчик, отличник в школе, потому он не стал спорить со взрослым человеком и без всяких лишних слов вышел из трамвая».

Рома не запомнил номер трамвая, но при желании установить его данные наверняка не составит труда — в тот отрезок времени по известному маршруту проехали только два трамвая.

К сожалению, получить оперативный комментарий у представителей МУЭТ в связи с выходными днями пока не получилось.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: игроки «Салавата Юлаева» распивали пиво перед вторым матчем с «Ак Барсом»
Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков
Госдеп США сорвал переговоры с представителями КНДР
НАСА дало оценку утечке аммиака на внешней поверхности МКС
В WADA усомнились в состоятельности доклада Макларена
Бастрыкин поручил разобраться с избиением медика в Саратове
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь