В Уфе кондуктор высадил из трамвая подростка, у которого кончились деньги

«В понедельник, 20 февраля, в 16:00 сын сел в трамвай на остановке «Сбербанк» по улице Зорге, чтобы ехать на тренировку до спорткомплекса «Трансгазуфа». В тот день была сильная метель. При посадке в трамвай Роман предъявил кондуктору транспортную карту, на которой, как выяснилось, кончились денежные средства. Но сын об этом не мог знать заранее. В ответ же кондуктор-«мужчина» (не могу назвать его мужчиной в полном смысле слова, без кавычек) высадил Рому на следующей остановке «Южный автовокзал», — рассказала Олеся.

Дело в том, что ее сын Роман Баширов занимается четыре года тяжелой атлетикой. В 12 лет он выполнил норматив кандидата мастера спорта по тяжелой атлетике. Тренирует его бронзовый призер олимпийских игр в Афинах Эдуард Тюкин. Тренировки проходят шесть раз в неделю в разных местах: в спортклубе «Liga Gim», спортзале авиационного института, спорткомплексе «Трансгазуфа».

И вот на сей раз, когда тренер в назначенное время не встретил Романа на остановке, пропустив два трамвая, он забеспокоился и стал звонить мальчику. Рома по телефону объяснил ситуацию и сообщил, что идет пешком на тренировку.

«Конечно, мы все были возмущены происшедшим — и тренер, и мы, родители. На следующий день с утра я оставила свою жалобу по телефону “горячей линии” МУЭТ. Но по опыту своих знакомых знаю, что редко руководство какой-либо организации реагирует должным образом на подобные происшествия. Тем не менее, как мне сообщили, кондуктор ни в коем случае не имел права высаживать ребенка из транспорта. Его действия не поддаются никакой логике! Мой сын — не хулиган, воспитанный мальчик, отличник в школе, потому он не стал спорить со взрослым человеком и без всяких лишних слов вышел из трамвая».

Рома не запомнил номер трамвая, но при желании установить его данные наверняка не составит труда — в тот отрезок времени по известному маршруту проехали только два трамвая.

К сожалению, получить оперативный комментарий у представителей МУЭТ в связи с выходными днями пока не получилось.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.