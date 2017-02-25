Кто прошел в финал национального этапа Евровидения 2017
Определились восемь финалистов национального этапа Евровидения 2017. Четверо конкурсантов прошли в финал по оценкам жюри, а еще четверо были выбраны публикой через телеголосование.
Определились восемь финалистов национального этапа Евровидения 2017. Четверо конкурсантов прошли в финал по оценкам жюри, а еще четверо были выбраны публикой через телеголосование.
Определились восемь финалистов национального этапа Евровидения 2017. Четверо конкурсантов прошли в финал по оценкам жюри, а еще четверо были выбраны публикой через телеголосование.
Представляем вам участников финала:
1. SunStroke Project — «Hey Mamma».
2. Ethno Republic & Сестры Осояну — «Discover Moldova».
3. Диана Брескан — «Breath».
4. Аурел Киртоакэ — «Dor de mamă».
5. Marks & Stefanet — «Join us in the rain».
6. Самир Логин — «Glow».
7. Валерия Паша — «Freedom».
8. Vozniuc feat. Vio Grecu — «Don’t lie».
Первые четыре исполнителя в списке были выбраны путем голосования жюри, остальные — голосами зрителей.
Национальный финал будет проходить сегодня, 25 февраля, когда будет отобран исполнитель, который представит Республику Молдова в Киеве. Финал будет транслироваться на Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical, Radio Moldova Tineret и его можно посмотреть в прямом эфире на TV NOI, начиная с 19.35.
Молдова выступит на Евровидении в первом полуфинале, который состоится 9 мая. Конкурентами представителя Молдовы будут исполнители из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Азербайджана, Албании, Австралии, Кипра и других стран.