Кто прошел в финал национального этапа Евровидения 2017

Определились восемь финалистов национального этапа Евровидения 2017. Четверо конкурсантов прошли в финал по оценкам жюри, а еще четверо были выбраны публикой через телеголосование.

Первые четыре исполнителя в списке были выбраны путем голосования жюри, остальные — голосами зрителей.

Национальный финал будет проходить сегодня, 25 февраля, когда будет отобран исполнитель, который представит Республику Молдова в Киеве. Финал будет транслироваться на Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical, Radio Moldova Tineret и его можно посмотреть в прямом эфире на TV NOI, начиная с 19.35.

Молдова выступит на Евровидении в первом полуфинале, который состоится 9 мая. Конкурентами представителя Молдовы будут исполнители из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Азербайджана, Албании, Австралии, Кипра и других стран.