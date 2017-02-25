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15:41 (мск), источник: Noi.md

Кто прошел в финал национального этапа Евровидения 2017

Определились восемь финалистов национального этапа Евровидения 2017. Четверо конкурсантов прошли в финал по оценкам жюри, а еще четверо были выбраны публикой через телеголосование.

Источник: Noi.md

Определились восемь финалистов национального этапа Евровидения 2017. Четверо конкурсантов прошли в финал по оценкам жюри, а еще четверо были выбраны публикой через телеголосование.

Представляем вам участников финала:

1. SunStroke Project — «Hey Mamma».

2. Ethno Republic & Сестры Осояну — «Discover Moldova».

3. Диана Брескан — «Breath».

4. Аурел Киртоакэ — «Dor de mamă».

5. Marks & Stefanet — «Join us in the rain».

6. Самир Логин — «Glow».

7. Валерия Паша — «Freedom».

8. Vozniuc feat. Vio Grecu — «Don’t lie».

Первые четыре исполнителя в списке были выбраны путем голосования жюри, остальные — голосами зрителей.

Национальный финал будет проходить сегодня, 25 февраля, когда будет отобран исполнитель, который представит Республику Молдова в Киеве. Финал будет транслироваться на Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical, Radio Moldova Tineret и его можно посмотреть в прямом эфире на TV NOI, начиная с 19.35.

Молдова выступит на Евровидении в первом полуфинале, который состоится 9 мая. Конкурентами представителя Молдовы будут исполнители из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Азербайджана, Албании, Австралии, Кипра и других стран.

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