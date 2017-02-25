В Молдову возвращаются холода и осадки
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой NOI.md, сегодня на территории всей страны ожидаются осадки в виде мокрого снега.
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой NOI.md, сегодня на территории всей страны ожидаются осадки в виде мокрого снега.
В северных районах днем и ночью столбики термометров покажут 0..+3°C.
В северных районах днем и ночью столбики термометров покажут 0..+4°C.
В северных районах днем и ночью столбики термометров покажут 0..+5°C.
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