В Украине похолодает (КАРТА)

Лишь днем на западе и севере страны более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Преимущественно без осадков, хотя в западных и северных областях днем местами небольшие осадки. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м / с.