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14:41 (мск), источник: Ictv.ua

В Украине похолодает (КАРТА)

В Украине в ближайшие сутки 26 февраля погоду будет определять прохладная и преимущественно сухая воздушная масса.

Лишь днем на западе и севере страны более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Преимущественно без осадков, хотя в западных и северных областях днем местами небольшие осадки. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м / с.

Температура ночью 2−7° мороза, в Карпатах до 10 ° мороза, днем 2−7 ° тепла.

В Киеве 26 февраля ночью без осадков, днем местами небольшие осадки, температура ночью 2−4° мороза, днем 3−5° тепла.

К слову, по прогнозам сурка Тимки, весна в Украине наступит рано и будет теплой.

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