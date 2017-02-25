В Украине похолодает (КАРТА)
В Украине в ближайшие сутки 26 февраля погоду будет определять прохладная и преимущественно сухая воздушная масса.
В Украине в ближайшие сутки 26 февраля погоду будет определять прохладная и преимущественно сухая воздушная масса.
Лишь днем на западе и севере страны более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.
Преимущественно без осадков, хотя в западных и северных областях днем местами небольшие осадки. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер западный,
Температура ночью 2−7° мороза, в Карпатах до 10 ° мороза, днем 2−7 ° тепла.
В Киеве 26 февраля ночью без осадков, днем местами небольшие осадки, температура ночью 2−4° мороза, днем 3−5° тепла.
К слову, по прогнозам сурка Тимки, весна в Украине наступит рано и будет теплой.