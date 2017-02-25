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15:04 (мск), источник: 36on.ru

Спасатели предупреждают воронежцев о резком ухудшении погоды

Спасатели, ссылаясь на данные синоптиков, предупреждают горожан о том, что 26 февраля в Воронеже и области ожидается резкое ухудшение погоды — усиление западного ветра, местами — порывы до 18 м/с.

В МЧС напоминают, что в случае усиления ветра необходимо быть осторожными, находясь на улице. Если вас застал сильный ветер, то следует укрыться от него в подземных переходах или подъездах домов. Если особой необходимости нет, то рекомендуется не покидать квартиру.

— Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473) 277-99-00, — сообщили в МЧС.

Отметим, что в ночь на воскресенье, 26 февраля, ожидается похолодание — до -2°C. Днем температура поднимется до 0 °C, а к вечеру вновь похолодает до -3°C.

В последний выходной зимы синоптики прогнозируют пасмурную погоду и уменьшение количества осадков.

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