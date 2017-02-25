Подростка, пропавшего в Красноярске, отыскали рядом с домом

В полицию обратилась мама пропавшего. В поисках принимали участие сотрудники МВД, волонтёры. В результате его обнаружили на улице недалеко от дома.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Если раньше его семья не состояла на учёте в службе по делам несовершеннолетних, то сейчас инспекторы выясняют, почему парень ушёл из дома. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители привлечены к административной ответственности, им грозит штраф.