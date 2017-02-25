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15:43 (мск), источник: Publika.md

По данным ВОЗ, уровень распространения депрессии растет с каждым годом

Свыше 200 тысяч случаев депрессии зарегистрировали в Молдове в 2015 году. Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения.

Свыше 200 тысяч случаев депрессии зарегистрировали в Молдове в 2015 году. Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения. У нас этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы.

По данным ВОЗ, депрессией в Молдове страдает 5,4% населения. Для сравнения, в Исландии этот показатель составляет 4,1%, в Норвегии — 4,7. В соседней Румынии заболеваемость выросла до 5%. В России — до пяти с половиной, а на Украине — до шести и трех десятых.

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В мире же число людей, страдающих депрессией, за последние десять лет увеличилось на 18% — до 322-х миллионов.

По статистике, депрессией страдают 3,6% мужчин и чуть больше пяти процентов женщин. С возрастом предрасположенность к болезни повышается.

Тем не менее, ВОЗ отмечает, что заболеваемость среди молодежи тоже растет.

Депрессия снижает работоспособность, из-за чего глобальные экономические потери превышают триллион долларов в год. Самые распространенные причины депрессивных расстройств — бедность, потеря близкого человека, физические болезни и наркозависимость.

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