По данным ВОЗ, уровень распространения депрессии растет с каждым годом
Свыше 200 тысяч случаев депрессии зарегистрировали в Молдове в 2015 году. Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения.
Свыше 200 тысяч случаев депрессии зарегистрировали в Молдове в 2015 году. Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения.
Свыше 200 тысяч случаев депрессии зарегистрировали в Молдове в 2015 году. Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения. У нас этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы.
По данным ВОЗ, депрессией в Молдове страдает 5,4% населения. Для сравнения, в Исландии этот показатель составляет 4,1%, в Норвегии — 4,7. В соседней Румынии заболеваемость выросла до 5%. В России — до пяти с половиной, а на Украине — до шести и трех десятых.
В мире же число людей, страдающих депрессией, за последние десять лет увеличилось на 18% — до 322-х миллионов.
По статистике, депрессией страдают 3,6% мужчин и чуть больше пяти процентов женщин. С возрастом предрасположенность к болезни повышается.
Тем не менее, ВОЗ отмечает, что заболеваемость среди молодежи тоже растет.
Депрессия снижает работоспособность,