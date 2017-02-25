По данным ВОЗ, уровень распространения депрессии растет с каждым годом

Свыше 200 тысяч случаев депрессии зарегистрировали в Молдове в 2015 году. Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения. У нас этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы.

По данным ВОЗ, депрессией в Молдове страдает 5,4% населения. Для сравнения, в Исландии этот показатель составляет 4,1%, в Норвегии — 4,7. В соседней Румынии заболеваемость выросла до 5%. В России — до пяти с половиной, а на Украине — до шести и трех десятых.