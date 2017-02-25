Пожарные из Калифорнии спасли собаку от падения с утеса
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Калифорнийские пожарные спасли собаку от падения с обрыва, сообщает портал NBC 8 San Diego.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Калифорнийские пожарные спасли собаку от падения с обрыва, сообщает портал NBC 8 San Diego.
Инцидент произошел в прибрежном парке Форт Фанстон (Fort Funston) в
Как рассказали в пожарной службе, в спасении животного принимали участие шестнадцать человек. Правда, на видео попал только один спасателей, который сумел добраться до собаки.