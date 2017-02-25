Пожарные из Калифорнии спасли собаку от падения с утеса

Инцидент произошел в прибрежном парке Форт Фанстон (Fort Funston) в Сан-Франциско. По словам спикера городской пожарной службы Джонатана Бакстера, пес бродил по краю утеса без поводка и мог сорваться вниз с высоты восемнадцати метров.

Как рассказали в пожарной службе, в спасении животного принимали участие шестнадцать человек. Правда, на видео попал только один спасателей, который сумел добраться до собаки.