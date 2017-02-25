Трусливый очковый медвежонок прославился на YouTube

На видео, которое за четыре дня набрало более 199 тысяч просмотров, медведица со своим детенышем начинает переходить небольшую реку, но малыш, испугавшись бурлящего потока, возвращается на берег.

В итоге мать хватает непослушного медвежонка его за ухо и затаскивает в обратно в воду.

Как отмечается в материале Национальной службы новостей (НСН), очковый медведь входит в красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Всего в мире проживает около двадцати тысяч особей.