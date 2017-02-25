Омичей приглашают поучаствовать в «Марафоне добрых дел»
Победитель акции Общественной палаты получит два билета в любую точку России.
Победитель акции Общественной палаты получит два билета в любую точку России.
1 марта Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии. Регистрация участников началась на сайте добродела.рф.
В этом году участникам будет предложено пройти пять этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Главная цель — привлечь россиян к решению экологических проблем страны. Участникам будет предложено свыше 40 заданий, начиная с создания пунктов сбора макулатуры и ликвидации стихийных свалок, и заканчивая организацией масштабных мероприятий по помощи местным приютам для животных, а также городских субботников, сообщает
Как и прошлом году, победитель акции #МарафонДобрыхДел помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку нашей страны. В 2016 году самым добрым стал Якутск, второе место заняла Москва, третье —
В рамках акции будет определён топ — 10 самых добрых городов России и самых добрых школ.