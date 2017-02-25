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17:48 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей приглашают поучаствовать в «Марафоне добрых дел»

Победитель акции Общественной палаты получит два билета в любую точку России.

1 марта Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии. Регистрация участников началась на сайте добродела.рф.

В этом году участникам будет предложено пройти пять этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Главная цель — привлечь россиян к решению экологических проблем страны. Участникам будет предложено свыше 40 заданий, начиная с создания пунктов сбора макулатуры и ликвидации стихийных свалок, и заканчивая организацией масштабных мероприятий по помощи местным приютам для животных, а также городских субботников, сообщает пресс-служба Общественной палаты.

Как и прошлом году, победитель акции #МарафонДобрыхДел помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку нашей страны. В 2016 году самым добрым стал Якутск, второе место заняла Москва, третье — Санкт-Петербург. Следом расположились Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда и Екатеринбург. Всего в акции приняли участие свыше семи тысяч россиян.

В рамках акции будет определён топ — 10 самых добрых городов России и самых добрых школ.

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