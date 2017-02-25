Сотрудники ГИБДД Тольятти провели «урок мужества» для школьников
Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Полицейские познакомили школьников со службой ГИБДД, а также рассказали о подвигах стражей порядка в мирное время и в локальных конфликтах.
Для учащихся школы № 91 мероприятие началось со встречи с заместителем начальника отдела ГИБДД Тольятти Андреем Капуновым. В ходе общения подполковник полиции ответил на вопросы ребят, рассказал об особенностях работы каждого отдела Госавтоинспекции.
Ребята, в свою очередь, поделились своими планами на будущее, ведь многие из них уже сейчас мечтают связать свою взрослую жизнь со службой в армии и полиции. Бурю положительных эмоций вызвала у детей возможность примерить на себя бронежилет и каску, рассмотреть и подержать в руках автоматы, пистолеты, рации и другие спецсредства сотрудников органов внутренних дел.
Практическая часть «урока мужества» особенно понравилась школьникам. Неподдельный интерес вызвали современные служебные патрульные автомобили, оборудованные средствами световой и звуковой сигнализации. На память об этом необычном уроке участники сфотографировались с полицейскими и получили в подарок от сотрудников ГИБДД светоотражающие браслеты, сообщает