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17:55 (мск), источник: НИА Самара

Сотрудники ГИБДД Тольятти провели «урок мужества» для школьников

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Полицейские познакомили школьников со службой ГИБДД, а также рассказали о подвигах стражей порядка в мирное время и в локальных конфликтах.

Для учащихся школы № 91 мероприятие началось со встречи с заместителем начальника отдела ГИБДД Тольятти Андреем Капуновым. В ходе общения подполковник полиции ответил на вопросы ребят, рассказал об особенностях работы каждого отдела Госавтоинспекции.

Ребята, в свою очередь, поделились своими планами на будущее, ведь многие из них уже сейчас мечтают связать свою взрослую жизнь со службой в армии и полиции. Бурю положительных эмоций вызвала у детей возможность примерить на себя бронежилет и каску, рассмотреть и подержать в руках автоматы, пистолеты, рации и другие спецсредства сотрудников органов внутренних дел.

Практическая часть «урока мужества» особенно понравилась школьникам. Неподдельный интерес вызвали современные служебные патрульные автомобили, оборудованные средствами световой и звуковой сигнализации. На память об этом необычном уроке участники сфотографировались с полицейскими и получили в подарок от сотрудников ГИБДД светоотражающие браслеты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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